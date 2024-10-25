В МИД России назвали два важных решения на саммите БРИКС в Казани

Страны-участницы БРИКС по итогам саммита в Казани приняли решение создать новую финансовую систему для объединения. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент РБК.

Как уточнил корреспондент, речь идет о создании валютно-финансовой системы БРИКС. Она будет действовать в качестве альтернативы для западной платежной системы SWIFT.

Дипломат также заявил, что члены объединения отвергают односторонние санкции как неприемлемый инструмент давления на страны.

«Россыпью по тексту декларации отражены важнейшие констатации, чего раньше не было в практике БРИКС, о неприемлемости нелегитимных односторонних санкционных мер, которые применяются западной группой в отношении многих участников данного объединения», — заявил Рябков.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что БРИКС предлагает альтернативу в виде равноправного сотрудничества между разными странами мира, но не является антизападным объединением.

До этого издание The Economist писало, что на саммите БРИКС президент России Владимир Путин якобы представил план по крушению доллара США. Более того, издание утверждало, что российский лидер якобы предложит странам — участницам БРИКС построить глобальную финансово-платежную систему целью «нанести удар по доминированию США в мировых финансах».

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