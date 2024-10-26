Западные бренды перестали справляться с конкуренцией в Китае

Растущая бережливость потребителей в Китае привела к очередному кварталу низких доходов ряда мировых брендов, при этом местные конкуренты демонстрировали стремительный рост, пишет Bloomberg.

Во вторник, 22 октября, L'Oreal опубликовала разочаровывающий квартальный отчет, в котором говорилось о том, что Китай стал основным фактором, тормозящим прибыль. Через два дня базирующаяся в Ханчжоу компания Proya Cosmetics сообщила о росте продаж и прибыли на 21% за июль — сентябрь.

Устойчивый спад не ограничивается производителями косметики. Крупнейший производитель предметов роскоши LVMH на прошлой неделе сообщил о худшем квартале с момента пандемии из-за снижения спроса в КНР. Даже у таких традиционных фаворитов, как Nike и Uniqlo, наблюдаются спады продаж на фоне широкого переключения китайских потребителей на более дешевые альтернативы.

«Местные бренды побеждают в конкурентной борьбе. Потребители стали более чувствительны к ценам и ищут продукты с лучшим соотношением цены и качества на фоне слабого экономического роста», — отметил аналитик потребительского рынка Китая в Gavekal Dragonomics Эрнан Куй.

До этого Всемирный банк спрогнозировал углубление спада в экономике Китая.

Ранее эксперт спрогнозировал, чем обернется накачивание деньгами экономики Китая.