Стало известно, чем обернется накачивание деньгами экономики Китая

Пакет стимулирования китайской экономики в 800 млрд юаней только отсрочит серьезные проблемы. Об этом сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.

«Эти госвливания вряд ли помогут решить накопившиеся многолетние проблемы в строительной отрасли и в сфере недвижимости», — отметил эксперт.

По его мнению, вложенные средства не компенсируют резкий спад притока внешних инвестиций. Как сказал Казанин, китайская экономика нуждается в фундаментальных изменениях в части ослабления роли государства.

11 октября председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина указала на риски замедления роста экономик стран БРИКС. Она напомнила, что геополитические риски, а также риски глобальной финансовой фрагментации в последнее время лишь увеличиваются во всем мире.

Ранее Путин назвал отношения России и Китая ключевым фактором мировой стабильности.