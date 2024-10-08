Всемирный банк ожидает углубления спада в экономике Китая

Согласно полугодовому экономическому прогнозу Всемирного банка, темпы роста Китая в 2025 году снизятся до 4,3% по сравнению с ожидаемыми 4,8% в 2024 году. Об этом пишет Bloomberg.

«В результате рост в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, включающем Индонезию, Австралию и Южную Корею, замедлится до 4,4% в следующем году с около 4,8% в нынешнем», — говорится в докладе.

В течение трех десятилетий рост Китая благоприятно влиял на соседние страны, но теперь этот импульс ослабевает. Недавно анонсированные Пекином меры фискального стимулирования могут подтолкнуть краткосрочный рост, однако долгосрочные темпы экономического развития будут зависеть от более глубоких структурных реформ, считают эксперты Всемирного банка.

До этого стало известно, что власти Китая усилили меры по ускорению роста ВВП. Пекин планирует стабилизировать рынок недвижимости, ограничить строительство новых домов и поддержать бедных и безработных. Продача суверенных облигаций должна увеличить ВВП на 0,2 п.п.

Ранее в Китае приостановили покупку одного металла.