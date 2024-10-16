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Акции крупнейшего производителя предметов роскоши рухнули из-за Китая

Акции LVMH резко упали из-за снижения спроса на предметы роскоши в Китае

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Ценные бумаги LVMH утром в Париже обвалились на 7,5%, до €578,8 за штуку. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 11:17 по московскому времени акции несколько отыграли падение. Котировки находились вблизи €596 за штуку (-4,7%).

Бумаги холдинга рухнули после публикации отчета за третий квартал, отмечает Bloomberg. По итогам июля — сентября органическая выручка ключевого подразделения, чьи бренды включают Louis Vuitton и Christian Dior, снизилась на 5%, в то время как аналитики прогнозировали небольшой прирост. Показатель стал худшим со второго квартала 2020 года, когда мир вошел в режим самоизоляции из-за Covid.

Такая просадка связана с падением спроса на предметы роскоши в Китае, который являлся одним из крупнейших рынков сбыта для LVMH. Продажи в регионе за отчетный период упали на 16%.

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