Во Франции раскрыли покупателя российского бизнеса «Ашана»

Французская торговая сеть «Ашан» близка к продаже своего российского бизнеса Газпромбанку. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источник.

По данным издания, компания уже вступила в «финальную стадию переговоров».

«Если эта продажа состоится, это ознаменует собой серьезный сдвиг в международной стратегии ELO, компании, которая курирует коммерческую деятельность дистрибьютора, банковское дело и недвижимость», — говорится в материале.

Авторы отметили, что уход «Ашана» с российского рынка не будет связан с «политическими или репутационными причинами». По данным журналистов, подобное решение могут принять по экономическим соображениям.

О продаже российского бизнеса «Ашан» 24 октября сообщила газета Le Figaro. Тогда издание утверждало, что группа уже нашла двух потенциальных покупателей.

Однако в пресс-службе компании заявили «Газете.Ru», что российская дочка «Ашана» «АШАН Ритейл Россия» не собирается приостанавливать свою деятельность в РФ.

Ранее в Кремле переадресовали правительству информацию о возможной продаже «Ашан» в России.