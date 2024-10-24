Французский «Ашан» выставил на продажу свою дочернюю компанию в России

Французская торговая сеть «Ашан» готовится к продаже своего филиала в России. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник.

Отмечается, что группа уже нашла двух потенциальных покупателей.

По данным издания, решение о продаже российского филиала может быть связано с затруднениями из-за антироссийских санкций Европейского союза, с которыми столкнулась торговая сеть.

При этом в апреле этого года «Ашан» уведомлял Минпромторг, что не собирается уходить из России.

В том же месяце входящая в структуру «Ашан» французская компания Ceetrus закрыла сделку по продаже торговых площадей в России.

О том, что французские «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros могут покинуть Россию, еще в декабре прошлого года писала газета «Известия».

Ранее «Ашан» заподозрили в неуплате налогов.