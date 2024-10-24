«Ашан» опроверг сообщения об уходе из России

Российская дочка французского ретейлера «Ашан» «АШАН Ритейл Россия» не собирается приостанавливать свою деятельность в РФ. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

«Уже несколько лет ходят слухи о продаже «АШАН Ритейл Россия» и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. <...> И на этот раз, когда «АШАН Ритейл Россия» продолжает работать на российском рынке на благо местного населения, появилась новая информация. Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке», — заявили в «Ашане».

24 октября издание Le Figaro сообщило, что «Ашан» выставил на продажу свою дочернюю компанию в России. В материале говорилось, что группа уже нашла двух потенциальных покупателей.

По данным издания, решение о продаже российского филиала может быть связано с затруднениями из-за антироссийских санкций Европейского союза, с которыми столкнулась торговая сеть.

При этом в апреле этого года «Ашан» уведомлял Минпромторг, что не собирается уходить из России.

Ранее ФНС подозревает «Ашан» в неуплате налогов на сумму более 180 млн руб.