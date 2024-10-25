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Три западных страны помешали принять коммюнике по итогам заседания МВФК

РИА Новости: Нидерланды, Норвегия и Канада заблокировали итоговое коммюнике МВФК

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Jose Luis Magana/AP

Итоговое коммюнике на саммите Международного валютно-финансового комитета (МВФК) заблокировали Нидерланды, Норвегия и Канада, анонимно сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций стран-участниц.

МВФК дает рекомендации Совету управляющих Международного валютного фонда (МВФ) и отчитывается перед ним по вопросам надзора за международной валютно-финансовой системой и управления ею. Обычно заседания комитета проходят два раза в год во время совещаний Всемирного банка и МВФ. После них комитет публикует коммюнике с кратким изложением своих взглядов. Они служат ориентиром для программы работы МВФ в течение полугода до следующих совещаний. МВФК включает представителей 24 стран, в том числе России, США, Великобритании.

24-25 октября в Вашингтоне проходило 50-е заседание МВФК под председательством Саудовской Аравии. Его участникам не удалось согласовать итоговое коммюнике, вместо него было опубликовано заявление председателя, министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Джадаана. По его словам, все участники продемонстрировали сильное и сфокусированное сотрудничество, а на встрече удалось добиться важных результатов.

В прошлом году на сессии МВФ и Всемирного банка тоже не приняли итоговое коммюнике — из-за разногласий по Украине.

Ранее МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине.

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