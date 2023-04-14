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На сессии МВФ и Всемирного банка не приняли итоговое коммюнике из-за разногласий по Украине

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Yuri Gripas/Reuters

Коммюнике по итогам весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного Банка (ВБ) не смогли принять из-за разногласий по ситуации вокруг Украины. Об этом заявила председатель Международного валютно-финансового комитета (МВФК) вице-премьер Испании Надя Кальвиньо, передает ТАСС.

«Мы сделали все возможное, чтобы прийти к соглашению или коммюнике», — сказала она.

Кальвиньо выразила сожаление, что не удалось достичь единства в том, что «касается формулировок» о конфликте на Украине. При этом она отметила, что «было достигнуто единство» почти по всему коммюнике.

«Единственный элемент, который не удалось согласовать, — формулировки, к которым мы пришли на Бали», — добавила она.

Как говорится в совместном заявлении, принятом по итогам ноябрьского саммита Группы двадцати (G20) на индонезийском острове Бали, большинство стран «Большой двадцатки» «резко осуждают войну на Украине», однако некоторые участники объединения придерживаются и «других мнений по поводу этой ситуации».

МВФК является руководящим органом МВФ.

Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление Украине четырехлетнего кредита на сумму $15,6 млрд.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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