«Перспективы неопределенные». МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине МВФ спрогнозировал окончание конфликта на Украине в конце 2025 года

МВФ ухудшил прогноз по срокам окончания конфликта на Украине: теперь эксперты фонда допускают, что СВО продлится до середины 2026 года. Более оптимистичный сценарий предполагает, что боевые действия закончатся к концу следующего года. При этом Владимир Зеленский надеется, что бои прекратятся до ближайших новогодних праздников.

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обзор украинской экономики, в котором предположил, что военные действия на территории Украины завершатся в четвертом квартале 2025 года . Такой срок указан в «базовом сценарии».

«В обновленном базовом сценарии война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что окажет сильное тормозящее воздействие на экономику в течение года, однако Украина сможет сохранить умеренный (экономический) рост», — говорится в документе.

В предыдущем обзоре тоже предполагалось, что конфликт может продолжаться почти весь будущий год, но только при «негативном сценарии» развития событий. А базовый сценарий предсказывал окончание боевых действий на Украине к концу 2024 года.

На этот раз «негативный сценарий» выглядит следующим образом: конфликт продолжается до середины 2026 года, а соотношение долга к ВВП Украины к 2029 году взлетает почти до 300% .

«Атаки на энергетическую инфраструктуру нанесли серьезный экономический ущерб и потери, а перспективы остаются крайне неопределенными», — отмечает МВФ, указывая, что Киев будет нуждаться еще в больших объемах помощи.

По оценке экспертов фонда, по мере затягивания конфликта его негативное воздействие будет распространяться на более широкие экономические показатели и может еще больше усилиться из-за сохраняющейся неопределенности, растущей нехватки рабочей силы и давления, связанного с импортом оборонной продукции.

Миллиарды долларов для Украины

18 октября совет исполнительных директоров МВФ принял решение о выделении очередного транша в размере $1,1 млрд в рамках механизма расширенного кредитования (EFF) Украины, который был утвержден в марте прошлого года.

«Сегодня совет исполнительных директоров МВФ завершил пятый обзор EFF для Украины, что позволило выделить Украине около $1,1 млрд, которые будут направлены на поддержку бюджета», — сообщила пресс-служба фонда.

Это будет последний транш, предоставленный в рамках текущей четырехлетней программы объемом $15,5 млрд , утвержденной в марте 2023 года.

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что экономика Украины в первой половине 2024 года была «более устойчивой, чем ожидалось», при этом хорошие внутренние показатели «подкреплялись продолжающейся значительной внешней поддержкой».

«Несмотря на войну, макроэкономическая и финансовая стабильность сохраняется благодаря умелой политике украинских властей, а также существенной поддержке», — отметила Георгиева.

По ее словам, украинская экономика «остается устойчивой», несмотря на значительный ущерб энергетической инфраструктуре из-за ударов российских военных.

«Прогноз из Священного Писания»

Президент России Владимир Путин ранее счел «контрпродуктивным» определять сроки завершения боевых действий на Украине. Он отметил, что современные способы «ведения вооруженной борьбы» быстро меняются, превращаясь в противоборство технологий. ВСУ, по его словам, не могут самостоятельно использовать высокотехнологичное оружие, поскольку у них его «просто нет», а боевые действия ведутся при непосредственном участии специалистов НАТО.

«А когда натовцам надоест с нами воевать — это у них тоже спросите», — заключил Путин.

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил о возможности закончить боевые действия на Украине не позднее начала 2025 года.

«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуть ситуацию в сторону мира и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор в пользу решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года», — сказал он на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Дубровнике.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов уверен, что конфликт на Украине закончится в 2024 году.

«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — заявил он.

По мнению Алаудинова, завершению СВО будут способствовать и выборы в США, и события на Ближнем Востоке, и само «состояние Украины». «Она стоит на пороге внутренних тяжелых событий. Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить Зеленскому. Та задача, которую ставил Зеленский и озвучивали американские хозяева, что они будут воевать до последнего украинца — они ее почти выполнили. То есть у них страшная демографическая катастрофа», — пояснил он.