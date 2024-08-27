Зеленский призвал Запад не тратить деньги на украинских беженцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Западу нужно перестать тратить деньги на украинских беженцев, а также призвал вернуть их домой. Об этом сообщает издание «Страна».

Зеленский добавил, что Киев никогда не призывал западные страны вернуть на Украину мужчин призывного возраста. По его словам, лидеры государств Запада сами поднимают подобные вопросы в частных беседах, так как содержание беженцев обходится «очень дорого», а признать это «политически невыгодно».

«Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев. Я только за, но без принуждения», — сказал украинский лидер.

Президент Украины отметил, что Киев планирует вернуть в страну 7,5 млн граждан, чтобы «кормить» 10,5 млн пенсионеров. Украинское правительство сделает это «без принуждения», подчеркнул Зеленский.

В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее стало известно, что немецкая оппозиция хочет сэкономить на пособиях беженцам.