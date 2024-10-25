Туркмения прекратила поставки газа в Россию

«Туркменгаз» остановил поставки газа в Россию из-за того, что не договорился по ценам с «Газпромом». Об этом рассказал глава туркменской компании Максат Бабаев, пишет ТАСС.

Он пояснил, что на 30 июня 2024 года был предусмотрен пересмотр цен для продолжения поставки услуг.

«Мы проводили переговоры и относительно коммерческой части не нашли общего понимания», — сказал он.

По итогам переговоров стороны не смогли прийти к общему знаменателю по вопросу цены. Из-за чего контракт на поставку газа не был продлен.

«Газпром» и «Туркменгаз» в 2019 году заключили контракт на поставку газа на пять лет. Объем поставок газа составлял до 5,5 млрд куб. м в год.

Незадолго до этого сообщалось, что Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз. По итогам третьего квартала 2024 года РФ поставила на европейский рынок 13,3 млрд кубометров газа против 13 млрд кварталом ранее и 11,5 млрд за аналогичный период в предыдущем году.

Ранее в Европе выразили интерес в поставках российского газа через Украину.