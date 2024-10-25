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В Госдуме призвали заменить погашение ипотеки семьям на дотации

Депутат Федоров: вместо погашения ипотеки семьям, нужно нарастить дотации

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В России призвали ввести новую меру поддержки – гасить ипотеку семьям с четырьмя детьми за счет государства. Однако наличие у людей денег и их использование лучше всяких государственных программ, при хороших дотациях россияне смогут сами решать жилищный вопрос, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с Общественной Службой Новостей.

В первую очередь следует стремиться к тому, что россияне с рождением ребенка не сталкивались с падением уровня жизни, убежден Федоров.

«Если мы ориентируемся на этот показатель, то от государства должна быть дотация, желательно ежемесячная, за то, что они имеют ребенка», — объяснил он.

Важно предоставлять субсидии и тем, кто не имеет трудового стажа – к примеру, студентам, подчеркнул депутат. Он напомнил, что во многих регионах сегодня это уже делают – к примеру, в Карелии есть единоразовая выплата в 100 тыс. рублей. Такие выплаты следует сделать регулярными, убежден парламентарий.

Государственные программы чреваты мощными механизмами субсидирования процентных ставок, а вот наличие средств, которыми человек может распорядиться по своему усмотрению, более эффективная мера считает он. По его мнению, если ребенку ежемесячно выделяют 40 тыс. рублей и столько же – матери, то на 80 тыс. рублей в месяц они сумеют решить жилищную проблему.

Напомним, с идеей погашать ипотеку многодетным семьям выступил депутат гордумы Екатеринбурга Денис Хаванцев, подчеркнув, что сумма такой материальной поддержки напрямую должна зависеть от количества детей. Так, если в семье родился один ребенок, государство компенсирует за счет бюджета 25%, двое — 50% и так далее. За четвертого он призвал полностью закрывать ипотечные долги россиян.

Это предложение поддержала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что похожая схема уже действует в Белоруссии.

Ранее в Госдуме призвали полностью погашать ипотеки только русским многодетным семьям.

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