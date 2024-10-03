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Минимальная ставка по ипотеке в большинстве банков РФ превысила 21%

РИА: минимальная ипотечная ставка в большинстве российских банков превысила 21%

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Pexels

Размер минимальной ставки по ипотеке в большинстве российских банков превысил 21%. Об этом пишет РИА Новости.

С 25 сентября базовую ставку по рыночной ипотеке повысил ВТБ. Теперь взять кредит на покупку жилья с учетом дисконтов можно от 22% годовых.

Сбербанк поднял ставки по рыночным ипотечным программам со 2 октября. Минимальная ставка на «первичку» выросла до 21,9% годовых. Оформить кредит на приобретение «вторички» в Сбере можно от 21,6%.

Минимальная рыночная ставка в РНКБ сейчас составляет 21,35% для зарплатных клиентов и 21,65% — для внешних клиентов. В МТС Банке с августа действует минимальная ставка в 21,6% годовых.

Вероятно, что ставки по рыночным программам ипотеки в скором времени будут еще выше. Почему банки не смогут удерживать более низкий уровень — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько льготных ипотек было выдано в России с 2018 года.

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