Украина согласовала с Международным валютным фондом (МВФ) инициативы о повышении налогов, которые необходимы для продолжения финансовой поддержки со стороны Запада. Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр финансов страны Сергей Марченко.

По его словам, многие на Западе призывают ограничить финансирование Украины, указывая на недостаточный вклад Киева.

«Повышая налоги, мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы вносим свой вклад также», — сказал Марченко.

Он отметил, что в 2025 году Украина нуждается в финансовой поддержке в размере $12–15 млрд.

25 июля аналитики Fitch пересмотрели рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте, изменив его с уровня СС (высокая вероятность дефолта) до С (дефолт неизбежен), говорится в релизе международного агентства.

До этого народный депутат Украины Павел Фролов заявил, что страна обладает самым большим в мире дефицитом бюджета в ситуации, когда расходы государства вдвое превышают доходы.

Экс-советник Кучмы предрек Украине голод и гражданскую войну.