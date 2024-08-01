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На Украине объяснили повышение налогов финансированием ВСУ

Минфин: у Киева не осталось других источников финансирования ВСУ, кроме налогов

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Повышение налогов на Украине неизбежно, поскольку это единственный оставшийся источник для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает ТАСС.

«Правительство делало все возможное, чтобы не повышать налоги для бизнеса. Сегодня этот шаг является вынужденным. Все остальные источники для увеличения финансирования сил обороны уже исчерпаны», — заявил министр.

Марочко подчеркнул, что идет обсуждение предложенных Минфином законопроектов по части изменений в Налоговом кодексе Украины. По словам министра, ведомство «готово искать компромисс в вопросе конструкции налоговых мер».

Глава финансов Украины отметил, что предложенный Минфином законопроект предусматривает финансирование в размере порядка 500 миллиардов гривен ($12,1 миллиарда) в текущем году. Его направят на сектор безопасности и обороны. При этом одну четвертую предлагается профинансировать за счет повышения налогов.

Накануне сообщалось, что за первые шесть месяцев текущего года половина бюджета Украины пошла на военные нужды. В первой половине года расходы бюджета страны составили порядка 1 935,3 миллиарда гривен (около $46,8 миллиарда по нынешнему курсу украинского Нацбанка).

Ранее сообщалось, что Украина этим летом может объявить дефолт.

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