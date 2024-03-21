Польские депутаты обвинят главу ЦБ в манипуляциях курсом злотого

Сторонники партии премьер-министра Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» намерены обвинить главу Центробанка страны Адама Глапиньского в манипуляциях курсом злотого с целью его ослабления. Об этом пишет Bloomberg.

Глапиньского намерены обвинить в покупке облигаций во время пандемии, резком снижении процентной ставки в преддверии всеобщих выборов 2023 года и введении правительства в заблуждение относительно эффективности своей работы. Всего документ с обвинениями насчитывает 68 страниц. Ожидается, что он будет подан в суд в четверг, 21 марта. В Центробанке Польши отказались комментировать эти обвинения по запросу Bloomberg.

При поддержке 115 депутатов из 460 может быть запущена процедура государственного трибунала для высокопоставленных государственных должностных лиц в отношении Глапиньского.

13 декабря 2023 года Дональд Туск официально стал премьер-министром Польши.

Ранее газета Politico назвала Дональда Туска самым влиятельным человеком Европы.