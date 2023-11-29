Politico назвала самого влиятельного человека Европы

Лидер польского оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» (ГК), бывший председатель Европейского совета Дональд Туск стал самым влиятельным человеком Европы по версии европейского бюро газеты Politico. Об этом сообщается на ее сайте.

Как пишет Politico, на протяжении двух десятилетий «двое мужчин вели битву за душу Польши». Туск, борющейся за демократическое, современное европейское видение будущего и лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, выступающий за традиционалистов, католических консерваторов и националистов.

«У каждого человека был шанс сформировать Польшу по своему образу, но другой повернул время вспять. Теперь, после восьми лет правления Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова», — говорится в материале.

Туск — это «кусочек надежды» для центристов по всему континенту, которые в отчаянии наблюдают, как популистские силы переходят с позиций маргиналов в правительство, считает Politico и подчеркивает, что отголоски его возвращения будут ощущаться по всей Европе.

20 ноября президент Польши Анджей Дуда сообщил, что представители польской оппозиции не смогли убедить его доверить им формирование правительства. Он подчеркнул, что Дональд Туск — не его кандидат на пост премьер-министра.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.