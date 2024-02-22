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Путин поручил дать право на господдержку иностранным компаниям

Путин поручил Минфину РФ дать право на господдержку иностранным компаниям

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал поручение министру финансов РФ Антону Силуанову, по которому иностранные компании, переданные Росимуществу, также могли бы претендовать на господдержку. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, мы примем необходимые решения, чтобы такие компании, которые находятся под управлением России, могли получать поддержку наравне с российскими предприятиями», — сказал Силуанов.

Путин отметил, что такие компании нуждаются в государственной поддержке.

До этого сообщалось, что в России приступили к национализации крупных частных активов, потерянных государством в предыдущие годы из-за криминальных схем. Экономический обозреватель Юрий Пронько назвал это «исправлением беспрецедентной аферы в истории страны», подчеркнув, что речь идет о стратегических объектах.

В качестве примеров приводится указ президента РФ о передаче во временное пользование Росимущества Ульяновского станкостроительного завода, а также иск Генпрокуратуры, потребовавшей вернуть государству Ивановский завод станкостроения. Кроме того, сообщалось о конфискации активов Петра Порошенко в России – акций и доли фабрики «Рошен».

Ранее Кремль ответил на сообщения о возможной национализации в ФРГ активов «Роснефти».

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