Глава «Газпрома» заявил о выделении рекордных 270 млрд руб. на газификацию России

«Газпром» в 2024 году выделит рекордную сумму в 270,3 млрд руб. на газификацию в России. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

По его словам, в наступающем году планируется еще большее увеличение темпов работы по газификации и догазификации страны.

«Выделили рекордную сумму на эти цели — 270,3 млрд руб. Это на 33,5 млрд руб. больше, чем в этом году», — сказал Миллер.

Глава «Газпрома» пообещал Путину, что задача по полной технически возможной газификации в РФ будет выполнена к 2030 году.

«Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в России в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», — заверил он.

Миллер считает, что к началу 2024 года уровень газификации страны составит 89%. По его данным, за этот год газ получили более 400 населенных пунктов, было построено 2,9 тыс. километров магистральных газопроводов.

До этого министр энергетики России Николай Шульгинов сообщал, что уровень газификации российских регионов по итогам текущего года сможет достичь планового показателя в 73,8%.

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