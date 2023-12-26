Установлена квота на экспорт зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 г.

Квота на экспорт зерна из России на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года составит 24 млн тонн. Постановление правительства об этом, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что объем тарифной квоты на вывоз за пределы России в государства, которые не являются членами Евросоюза, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы с 15 февраля по 30 июня 2024 года определены в объеме 24 млн тонн.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставит правительству больше полномочий, например право на то чтобы снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Тунис заинтересован в расширении поставок зерна из РФ, и Москва к этому готова.

Ранее правительство РФ обнулило таможенные пошлины на ввоз мяса кур.