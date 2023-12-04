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МТС запустила бета-версию новой пользовательской платформы видеоконтента

Россиянам стал доступен бета-тест новой видеоплатформы NUUM

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Shutterstock

МТС запустила открытый бета-тест новой пользовательской видеоплатформы NUUM, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы. Полноценный запуск продукта планируется на 2024 год.

Как уточнили в компании, в новой видеоплатформе есть возможность проведения стримов, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. При этом на платформе уже можно найти большое количество видеоконтента от блогеров и креаторов, которые активно тестируют продукт.

Отмечается, что бета-тестирование запущено, чтобы доработать ключевые функции совместно с пользователям. В МТС отметили, что команда планирует выпускать обновления на основе пользовательских отзывов каждые 2-3 недели.

«Согласно нашим исследованиям, рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%, а учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей. В 2024 году мы презентуем рекламную модель и схему монетизации для создателей контента, но уже сейчас мы открыли возможность финансовой поддержки авторов через донаты»,— заявила руководитель проекта NUUM Наталья Братчикова.

Также сообщается, что платформа будет интегрирована с ключевыми сервисами экосистемы МТС. При этом в основе платформы лежит технологическая инфраструктура МТС, которая является одной из самых протяженных в России. Предполагается, что она обеспечит максимальное качество видео для пользователей по всей стране.

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