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Глава финразведки сообщил Путину о предотвращении незаконного вывода ₽320 млрд

Росфинмониторинг с ЦБ РФ предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей

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«Газета.Ru»

Росфинмониторинг и Центробанк РФ предотвратили вывод в теневой сектор экономики 320 млрд рублей с помощью антиотмывочной платформы «Знай своего клиента». Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Здесь была проведена очень большая работа совместно с Центральным банком, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны, где-то около 90% законопослушны. С 10% мы продолжаем работать», — сказал Чиханчин.

По данным ЦБ, незаконный вывод средств из России за рубеж в первом полугодии 2023 года сохранился на историческом минимуме января — июня 2022 года — 12 млрд рублей. Кроме того, объемы обналичивания в банковском секторе снизились на 5% и составили 32 млрд рублей. Сократился и объем подозрительных операций по снятию наличных средств со счетов юрлиц — более чем в два раза. В ЦБ подчеркнули, что этому способствовало оперативное доведение до банков информации о высокорискованных клиентах через платформу «Знай своего клиента».

Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили сказала «Газете.Ru», что введенные ЦБ ограничения на вывод капитала за границу показали свою эффективность в краткосрочном периоде и в моменте позволили удержать валютный рынок от перегрева.

Ранее замдиректора Росфинмониторинга Иван Корнев в интервью «Газете.Ru» заявил о сокращении на 10% объема сомнительных переводов в России.

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