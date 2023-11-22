Известный трейдер прогнозирует углубление сделки ОПЕК+ по нефти

ОПЕК+ может объявить о более масштабном снижении добычи нефти на предстоящей встрече. Об этом сообщает Bloomberg.

Известный нефтяной трейдер и глава хедж-фонда Andurand Capital Management (ACM) Пьер Андуран рассказал изданию, что это необходимо для компенсации неожиданного увеличения поставок из США и других стран. Эксперт полагает, что Саудовская Аравия заинтересована в повышении цен и будет добиваться от партнеров по ОПЕК+ присоединения к недавнему сокращению. В противном случае Эр-Рияд может отменить свои односторонние ограничения объемом 1 млн баррелей в сутки.

По словам трейдера, он был удивлен ростом добычи в США примерно на 700-800 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прогнозами. Кроме того, восстановились поставки из Ирана, а Россия игнорирует обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

В итоге Андуранд считает, что ОПЕК+ может объявить новые меры на предстоящей встрече. В противном случае Саудовская Аравия грозит отменить ограничения и оказать давление на нефтяные цены.

Накануне в Госдепе США выразили уверенность, что арабские страны не будут использовать нефть как оружие.

Ранее Goldman Sachs назвал вероятным допсокращение добычи нефти ОПЕК+.