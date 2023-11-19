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Венесуэла сообщила, что не будет менять позиции по сотрудничеству с РФ

МИД Венесуэлы: ослабление санкций США не коснется сотрудничества с РФ

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Jorge Silva/Reuters

Ослабление санкций США против Каракаса никак не отразится на сотрудничестве с Россией в нефтегазовой сфере. Об этом рассказал Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто, передает РИА Новости.

По словам министра, у России и Венесуэлы прямое двустороннее взаимодействие в этой области. Каракас намерен и дальше работать с российскими компаниями, которые являются надежными партнерами по многим проектам.

Ранее Минфин США после возобновления переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией выпустил лицензии, разрешающие некоторые операции с нефтегазовым сектором страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это первым шагом к последовательной отмене всех американских санкций, на чем настаивают венесуэльцы.

По подсчетам Каракаса, из-за санкций Венесуэла потеряла $232 млрд / в нефтедобыче, а их совокупный ущерб оценивается в $642 млрд.

До этого Россия и Венесуэла сообщили о намерении восстановить прежний уровень добычи нефти.

Ранее власти Венесуэлы заметили сопротивление США налаживанию отношений.

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