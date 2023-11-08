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В Сбере рассказали о количестве выданных с помощью ИИ кредитов

Греф: порядка 60% кредитов бизнесу выдаются без участия человека

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100%
пресс-служба Сбера

Сбербанк выдает порядка 60% кредитов юридическим лицам полностью на основе решений искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф на форуме Finopolis 2023.

«Мы — единственные в мире, кто может выдавать кредиты юридическим лицам полностью на основе принятия всех решений искусственным интеллектом. Кредиты выдаются за семь минут. Сегодня у нас порядка 60% всех кредитов (бизнесу) выдается без участия человека. Мы хотим эту цифру довести до 80%, а дальше вообще задача стоит 100%», — сказал он.

Ранее первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что Сбер за 2022 год увеличил долю использования ИИ в бизнес-процессах до 75%. Экономический эффект от внедрения ИИ в Сбере, по его словам, может достичь порядка 350 млрд рублей по итогам 2023 года.

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