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ФАС дала новым регионам дополнительные возможности по регулированию цен

ФАС разрешила новым регионам договариваться об ограничении цен на любые товары

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила новым регионам России договариваться об ограничении цен на любые товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Теперь документ предоставляет региональным органам государственной власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей временные полномочия по заключению с торговыми сетями соглашений о стабилизации цен не только на продукты питания из перечня социально значимых, но на любые продовольственные и непродовольственные товары», — заявили в ФАС.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства РФ о случаях допустимости соглашений, которые органы государственной власти регионов РФ могут заключать с хозяйствующими субъектами. В ФАС отмечают, что предложения о подобном регулировании поступили из всех четырех новых регионов России.

До этого стало известно, что в Москве на выставке «Россия» покажут будущие курорты Херсонской области.

Ранее в России обсудили выделение ДФО 31 млрд рублей на сдерживание тарифов на электричество.

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