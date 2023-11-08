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Названы последствия отказа Финляндии от газа из России

Аналитик Юшков заявил, что Финляндии без России придется покупать дорогой газ

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Shutterstock

Финляндия может столкнуться с проблемой закупки сжиженного природного газа (СПГ) у других поставщиков по более высоким ценам, если Россия прекратит поставки. В свою очередь, Германия может выкупить освободившиеся объемы у России. Об этом заявил аналитик ФНЭБ Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру».

Юшков отметил, что «Криогаз-Высоцк СПГ», проект НОВАТЭК, и Газпром поставляют СПГ в Финляндию. Он также отметил, что Финляндия в 2022 году перешла на рублевые расчеты и заменила трубопроводный газ российским СПГ. Поэтому отказаться от российского СПГ сейчас стало бы проблемой.

Юшков также предположил, что Германия может быть заинтересована в покупке российского СПГ, учитывая наличие у нее терминалов для приема этого вида газа. Он также отметил, что Россия как государство не пострадает от отказа Финляндии от российского СПГ из-за отсутствия экспортных пошлин на этот вид газа.

На текущий момент газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не функционирует из-за вероятной утечки. Известно, что вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. В финской полиции добавили, что сейчас при расследовании инцидента на Balticconnector концентрируются на судне из Китая.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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