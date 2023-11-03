Новак прокомментировал возможность запрета на экспорт керосина к зиме

Вице-премьер России Александр Новак, заявил, что экстренные меры по стабилизации цен на зимнее топливо в России пока не требуются. Его слова приводит ТАСС.

20 октября Новак заявил, что в России могут запретить экспорт керосина для стабилизации цен на зимнее дизельное топливо.

«Мы все эти меры, которые могут быть, рассматриваем», — подчеркнул он.

21 сентября в России ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне повышения цен на топливо. После этого биржевые цены на бензин и дизель снизились на 10 и 15%.

В октябре цены на зимнее дизельное топливо в России рекордно выросли, после чего Новак поручил нефтяникам нарастить выпуск зимнего дизеля.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.