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Новак прокомментировал возможность запрета на экспорт керосина к зиме

Вице-премьер Новак: запрет на экспорт керосина пока не требуется

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Shutterstock

Вице-премьер России Александр Новак, заявил, что экстренные меры по стабилизации цен на зимнее топливо в России пока не требуются. Его слова приводит ТАСС.

20 октября Новак заявил, что в России могут запретить экспорт керосина для стабилизации цен на зимнее дизельное топливо.

«Мы все эти меры, которые могут быть, рассматриваем», — подчеркнул он.

21 сентября в России ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне повышения цен на топливо. После этого биржевые цены на бензин и дизель снизились на 10 и 15%.

В октябре цены на зимнее дизельное топливо в России рекордно выросли, после чего Новак поручил нефтяникам нарастить выпуск зимнего дизеля.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.

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