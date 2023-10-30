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Всемирный банк назвал условие, при котором нефть подскочит выше $150

Всемирный банк: нефть может взлететь к $157 из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Максим Богодвид/РИА Новости

Стоимость нефти на сырьевых рынках может подскочить выше $150 за баррель при дальнейшем обострении конфликта на Ближнем Востоке. К такому выводу пришли аналитики Всемирного банка, доклад которых опубликован на сайте финансовой организации.

Исследователи описали три сценария, по которым может развиваться ситуация на рынках. Например, в случае крупного кризиса на Ближнем Востоке, который существенно нарушит цепочки поставок нефти, ее мировое предложение может сократиться на 6–8 млн баррелей в сутки.

«В результате этого цены на нефть первоначально могут вырасти на 56–75% — до $140–157 за баррель», — считают эксперты.

Менее серьезный кризис, схожий по последствиям с войной в Ираке 2003 года, приведет к снижению поставок нефти на 3–5 млн баррелей в сутки и приведет к росту цен до $109–121 за баррель.

А если масштабы кризиса будут сопоставимы с последствиями гражданской войны в Ливии 2011 года, сокращение предложения окажется не таким огромным — поставки снизятся на 500 тыс. – 2 млн баррелей в сутки. Цены же подскочат до $93–102 за баррель.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия впервые за полгода может не поднять цену на нефть для Азии.

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