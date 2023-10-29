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В Литве могут ввести новый налог через два года

В Литве может появиться налог на оборону с 2025 года

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Ints Kalnins/Reuters

Налог на оборону, чья необходимость сейчас обсуждается в Литве, возможно, будет действовать в стране с 2025 года, рассказал председатель комитета сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас. Об этом сообщает канал LRT.

«Идея поиска наиболее приемлемого решения по устойчивому финансированию военных нужд стоит на повестке дня, в том числе путем введения налога на оборону», — пояснил председатель комитета сейма.

Решение по новому налогу в Литве, скорее всего, примут уже в 2024 году.

«Тогда налог начнет действовать с 2025 года», — обратил внимание Касчюнас.

По словам председателя комитета, стоит добиться оптимального варианта такого налогового сбора.

«Приглашу все политические партии, подписавшие меморандум об оборонной политике», — предупредил Касчюнас.

В дальнейшем представителям министерства финансов поручат провести анализ наиболее оптимальной формулы налога на оборонную сферу.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа призывал взять на заметку подготовку военных в Израиле.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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