В Литве могут ввести новый налог через два года

Налог на оборону, чья необходимость сейчас обсуждается в Литве, возможно, будет действовать в стране с 2025 года, рассказал председатель комитета сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас. Об этом сообщает канал LRT.

«Идея поиска наиболее приемлемого решения по устойчивому финансированию военных нужд стоит на повестке дня, в том числе путем введения налога на оборону», — пояснил председатель комитета сейма.

Решение по новому налогу в Литве, скорее всего, примут уже в 2024 году.

«Тогда налог начнет действовать с 2025 года», — обратил внимание Касчюнас.

По словам председателя комитета, стоит добиться оптимального варианта такого налогового сбора.

«Приглашу все политические партии, подписавшие меморандум об оборонной политике», — предупредил Касчюнас.

В дальнейшем представителям министерства финансов поручат провести анализ наиболее оптимальной формулы налога на оборонную сферу.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа призывал взять на заметку подготовку военных в Израиле.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.