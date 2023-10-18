Подсчитано, насколько помощь США Израилю превысит финансирование Украины

Как подсчитали в агентстве РИА Новости, Израиль при получении запрошенной у США экстренной помощи в $10 млрд станет вторым крупнейшим реципиентом американского финансирования. Сообщается, что его общий пакет превысит выделенный Украине в 2,4 раза. Расчеты основаны на данных американского Госдепартамента.

Власти Израиля обратились к Вашингтону с просьбой предоставить экстренную помощь в размере $10 млрд из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом написало издание New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным Госдепа, Вашингтон за 2001-2023 годы предоставили Израилю $63,1 млрд. Это примерно по 3 миллиарда долларов в год.

Сокращение финансирования произошло в прошлом году — сразу до 3,7 миллиона долларов. Новый пакет помощи может стать наибольшим в адрес этой страны за более чем 20 лет. Если этой произойдет, общий объем финансирования достигнет $73 млрд. Тогда Израиль станет вторым крупнейшим иностранным получателем финансирования от США.

Абсолютным лидером американского финансирования является Афганистан, который по состоянию на 30 сентября 2023 года получил от США $111,7 млрд.

В ТОП-10 реципиентов также входят: Ирак ($64,4 млрд), Египет ($33,6 млрд), Украина ($30,4 млрд), Иордания ($23,5 млрд), Пакистан и Эфиопия (по $17,5 млрд), Кения ($13,3 млрд) и Колумбия ($12,2 млрд).

Ранее Минфин США расширил санкции против России.