Российским нефтяным компаниям поручили увеличить производство зимнего дизеля

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза, по его итогам вице-премьер поручил нефтяникам нарастить производство зимнего дизеля. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что на совещании была отмечена стабильная ситуация с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте, снижение биржевых и мелкооптовых цен, а также стоимости топлива для сельхозпроизводителей.

Новак также поручил Минсельхозу вместе с правительствами российских регионов мониторить цены посредников при продаже топлива аграриям.

До этого Новак заявил, что западные страны в ближайшее время не станут отменять ценовой потолок на нефть, поставляемую из РФ.

13 октября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков заявил, что к концу текущего года стоимость нефти эталонной марки Brent может приблизиться к отметке в $100 за баррель.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.