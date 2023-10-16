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Российским нефтяным компаниям поручили увеличить производство зимнего дизеля

Новак поручил нефтяникам нарастить выпуск зимнего дизеля

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза, по его итогам вице-премьер поручил нефтяникам нарастить производство зимнего дизеля. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что на совещании была отмечена стабильная ситуация с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте, снижение биржевых и мелкооптовых цен, а также стоимости топлива для сельхозпроизводителей.

Новак также поручил Минсельхозу вместе с правительствами российских регионов мониторить цены посредников при продаже топлива аграриям.

До этого Новак заявил, что западные страны в ближайшее время не станут отменять ценовой потолок на нефть, поставляемую из РФ.

13 октября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков заявил, что к концу текущего года стоимость нефти эталонной марки Brent может приблизиться к отметке в $100 за баррель.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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