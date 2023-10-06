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Минфин США ввел санкции против 11 россиян

Минфин США опубликовал имена еще 11 подпавших под санкции россиян

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Maxim Shemetov/Reuters

Министерство финансов США наложило санкции еще на 11 граждан России. Информация об этом появилась в Федеральном реестре на сайте Управления по контролю над иностранными активами (структура американского минфина).

«Вся собственность этих лиц, находящаяся в юрисдикции США, заблокирована», — указывается в публикации.

Согласно информации финансового ведомства, россиян добавили в санкционный перечень в связи с тем, что они осуществляли вредоносную деятельность в киберпространстве. Помимо того, они также попали в американские санкционные списки по Украине. Иных подробностей пока не приводится.

«Гражданам США запрещено совершать транзакции с этими людьми», — отмечается в документе.

До этого министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против 49 компаний за помощь российскому военно-промышленному комплексу.

Ранее Путин прокомментировал санкции против России.

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