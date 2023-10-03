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Высокоскоростные магистрали в России не будут финансировать из бюджета

Силуанов: в проекте бюджета не заложены средства на ВСМ из ФНБ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы пока не содержит средств на строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

По его словам, чтобы профинансировать ВСМ, необходимо либо увеличить общий объем ФНБ в бюджете, либо сделать перераспределение внутри фонда. Этот вопрос будет обсуждаться в правительстве. Министр отметил, что на крупные инфраструктурные проекты в проекте бюджета из средств ФНБ запланировано 4,2 трлн рублей при общем объеме фонда 7 трлн рублей.

Недавно Силуанов назвал приоритетами при формировании российского бюджета на следующие три года — поддержку участников специальной военной операции и обороноспособность государства. Кроме того, министр сообщил, что в проекте бюджета учтены все взятые на себя государством социальные гарантии. В качестве примера он привел, что в 2024 году пенсии будут проиндексированы на 7,5% — заложенный уровень инфляции. По словам Силуанова, после индексации средний размер пенсии в РФ в 2024 году должен составить 23,2 тыс. руб.

Ранее Молдавия отказалась платить «Газпрому».

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