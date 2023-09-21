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Программа повышения производственной эффективности сэкономила «Конданефти» 200 млн рублей

В «Конданефти» рассказали об эффективности внедренной инновации

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Компания «Конданефть», которая входит в нефтедобывающий комплекс Роснефти, благодаря реализации программы повышения производственной эффективности в первом полугодии 2023 года получила экономический эффект в размере более 200 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Роснефти.

«Один из реализованных проектов «Конданефти» позволяет исключить необходимость применения гибкой насосно-компрессорной трубы после проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, внедрение данной инновации позволяет ускорить процесс освоения скважин и сэкономить расходные материалы. При этом планируется, что ожидаемый экономический эффект от инициативы за 5 лет превысит 300 млн руб.

Также повышению эффективности производственной деятельности предприятия способствует внедрение учета параметров добычи и давления при гидродинамическом исследовании скважин Кондинского месторождения. Еще одна новация заключается в бесподходной обработке призабойной зоны пласта, которая позволяет сократить время и количество задействованного персонала при проведении работ.

Напомним, системная работа по повышению производственной эффективности объектов является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания продолжает проводить масштабную работу по сокращению эксплуатационных затрат своих производственных объектах, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений.

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