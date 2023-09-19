В России спрогнозировали рост цен на мясо и яйца

До конца 2023 года яйца в России могут подорожать на 15%, а мясо — на 5%. Такой прогноз NEWS.ru дал генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов.

По словам эксперта, рост цен на яйца может быть обусловлен и сезонным фактором, и ослаблением курса рубля. Из-за удешевления нацвалюты импортные кормовые добавки и оборудование для производства дорожают, объяснил он. Также, по его словам, дорожает электричество.

Оптовая стоимость говядины в апреле установила рекорд, но летом цены на мясо снизились, сказал Плугов. Несмотря на это, эксперт не исключил рост стоимости мяса и мясной продукции.

Рост цен на мясо и птицу ощущают 40% россиян, сообщал в конце августа Фонд «Общественное мнение» по результатам опроса. Кроме того, участники исследования почувствовали рост цен на крупы и макаронные изделия. Доля таких респондентов выросла с 12% до 15%. Россияне также указали на подорожание яиц, молока, растительного масла — 16%, 23% и 14% соответственно.

В конце июля эксперты Центробанка РФ отметили, что инфляционное давление будет нарастать до конца 2023 года. 15 августа регулятор повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% годовых. ЦБ указал, что годовая инфляция на 7 августа составила 4,4% против целевых 4%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на инфляцию в России.