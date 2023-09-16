Поднят вопрос о разногласиях в европейском бизнесе из-за санкций против России

Эстонский депутат Европарламента Урмас Паэт заявил, что ряд европейских компаний, которые соблюдают санкции против России, оказываются под давлением со стороны других европейских предприятий. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария в Еврокомиссию (ЕК).

Из-за конфликта на Украине и введения антироссийских санкций некоторые компании в Европе «испытывают трудности с выполнением обязательств перед другими предприятиями», пишет Паэт. В результате «им предъявлены финансовые претензии».

Депутат попросил ЕК разъяснить, как она относится к подобным претензиям представителей европейского бизнеса друг к другу. Паэт также спросил, какая поддержка может быть оказана предприятиям, испытывающим давление.

Применив беспрецедентные ограничительные меры, Евросоюз сам себя наказал, сказал RT политолог Иван Мезюхо. По его словам, Россия — слишком большая страна со значительным объемом экономики, чтобы исключить ее из торговых цепочек и финансово-экономических операций глобального порядка. Мезюхо выразил мнение, что пришла пора европейским странам признать, что «их санкционная истерия и атака на Россию фактически провалились». Российская экономика выдержала давление, а Европа все еще зависима от продукции из РФ, объяснил он.

16 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что проблемы в крупнейшей экономике еврозоны — Германии — в первую очередь связаны с ослаблением глобального спроса и падением экспорта.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что Европейский Центробанк повысил ключевые ставки для борьбы с инфляцией.