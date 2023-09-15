Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Норвегии не могут прийти к соглашению по машинам с российскими номерами

BO: Норвегия столкнулась с разногласиями по запрету на въезд российских машин

close
100%
Depositphotos

В правительстве Норвегии идут споры по поводу запрета на въезд в страну на автомобилях с российскими номерами, пишет The Barent Observer (BO).

«Мы приняли к сведению заявление Европейской комиссии и его интерпретацию и более внимательно изучаем, что это будет означать для норвежского законодательства», — заявили в МИД Норвегии.

По словам автора публикации, ЕС запрещает «покупать, импортировать или передавать, среди прочего, автомобили из России». Норвегия не входит в Евросоюз, и норвежская интерпретация этого правила позволяет владеть автомобилем, зарегистрированным в России, в течение непродолжительного времени. Это не считается нарушением санкций.

До этого эстонская таможня сообщала, что автомобили с российскими номерами не пытались въехать в страну после введения запрета.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях