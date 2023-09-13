Стало известно, продлит ли Венгрия запрет на импорт украинского зерна

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на встрече с журналистами заявил, что венгерское правительство решило в одностороннем порядке сохранить в силе истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины, если он не будет продлен Европейской комиссией. Выступление транслировалось телеканалом М1.

По его словам, что вопрос о сохранении эмбарго на поставки украинского зерна в европейские страны рассматривался 13 сентября на заседании кабинета министров.

«Если Европейская комиссия не предпримет никаких шагов, то правительство Венгрии будет вынуждено действовать по собственному усмотрению», — сказал Гуйяш.

До этого портал Euractiv сообщал, что правительство Болгарии может отменить ограничения на ввоз зерна с Украины. Такое решение инициировано тремя партиями, поддерживающими правящую коалицию. Запрет действует с мая и был введен предыдущим правительством под давлением производителей зерна.

Ранее правительство Польши отказалось от ввоза украинского зерна.