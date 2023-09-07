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Москва и Анкара в ближайшее время начнут обсуждать вопрос поставок зерна

РИА Новости: РФ и Турция могут обсудить поставки зерна на следующей неделе

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Depositphotos

Россия и Турция могут начать обсуждать вопрос поставок российского зерна в нуждающиеся страны на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре, который участвует в технической делегации по зерновой сделке.

«Мы (турецкая сторона. — «Газета.Ru») в ближайшее время, может, на следующей неделе, начнем обсуждения технических деталей этого проекта», — сказал источник агентства, не назвав конкретных дат встречи делегаций.

Анкара, по его словам, рассчитывает на то, что все вопросы быстро решатся, что позволит скорее начать поставки зерна.

Говоря о состоянии переговоров по возобновлению зерновой сделки, он заявил, что «ситуация рискует зайти в тупик», и добавил, что многое будет зависеть от переговоров на саммите «Большой двадцатки» и Генассамблее ООН.

6 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и Турция достигли принципиальных договоренностей о переработке 1 млн тонн российского зерна для последующей отправки в нуждающиеся станы.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

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