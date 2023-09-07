Байден намерен отменить выданные при Трампе лицензии на добычу углеводородов на Аляске

В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, указывается, что президент США Джо Байден намерен отменить предоставленные предыдущей администрацией разрешения на аренду федеральных земель в штате Аляска для добычи нефти и газа. Причиной такого решения является повышение температуры в Арктике в два раза быстрее, чем в других частях мира, вследствие климатического кризиса. Об этом информирует ТАСС.

Байден подчеркнул важность защиты Арктики и ее дикой природы, и поэтому планирует отменить оставшиеся договоры аренды для добычи нефти и газа в Арктическом заповеднике, заключенные предыдущей администрацией. Это также поможет сохранить более 13 миллионов акров земли в западной части Арктики.

Министерство внутренних дел США уточнило, что речь идет об отмене семи оставшихся разрешений на аренду. Это ведомство не является силовым, оно занимается вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также программами, связанными с коренными жителями. Кроме того, министерство запретит добычу углеводородов на значительной территории северной части штата Аляска.

Уже во время предвыборной кампании в 2020 году Байден заявил о своих намерениях полностью прекратить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений на государственных землях и морском шельфе. После прихода к власти политик ввел мораторий на аренду федеральных земель с этой целью, однако власти нескольких штатов оспаривали это решение в суде.

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