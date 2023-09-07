Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден намерен отменить выданные при Трампе лицензии на добычу углеводородов на Аляске

Байден запланировал отменить выданные Трампом лицензии на добычу нефти на Аляске

close
100%
Shutterstock

В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, указывается, что президент США Джо Байден намерен отменить предоставленные предыдущей администрацией разрешения на аренду федеральных земель в штате Аляска для добычи нефти и газа. Причиной такого решения является повышение температуры в Арктике в два раза быстрее, чем в других частях мира, вследствие климатического кризиса. Об этом информирует ТАСС.

Байден подчеркнул важность защиты Арктики и ее дикой природы, и поэтому планирует отменить оставшиеся договоры аренды для добычи нефти и газа в Арктическом заповеднике, заключенные предыдущей администрацией. Это также поможет сохранить более 13 миллионов акров земли в западной части Арктики.

Министерство внутренних дел США уточнило, что речь идет об отмене семи оставшихся разрешений на аренду. Это ведомство не является силовым, оно занимается вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также программами, связанными с коренными жителями. Кроме того, министерство запретит добычу углеводородов на значительной территории северной части штата Аляска.

Уже во время предвыборной кампании в 2020 году Байден заявил о своих намерениях полностью прекратить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений на государственных землях и морском шельфе. После прихода к власти политик ввел мораторий на аренду федеральных земель с этой целью, однако власти нескольких штатов оспаривали это решение в суде.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях