В ЕС выступают против призывов Польши продлить запрет на ввоз зерна с Украины

Большинство стран Евросоюза выступают против призыва Польши, которая предложила продлить запрет на импорт зерна с Украины. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

Украинская пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника запрещены на рынках Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии в соответствии с решением Еврокомиссии. Это было сделано для защиты фермеров из этих стран от притока более дешевой продукции с Украины, напоминает издание. Срок действия ограничений истекает 15 сентября, но эти страны выступают за продление данной меры как минимум до конца года.

На встрече с комиссией 6 сентября послы ЕС из остальных 22 стран-членов либо открыто выступили против идеи продления ограничений, либо оставались глубоко скептичными, заявил Politico высокопоставленный европейский дипломат. По его словам, среди раскритиковавших сохранение запрета — Франция и Германия.

Еврокомиссию просят предложить альтернативные меры, отмечает издание. Некоторые дипломаты ЕС считают, что решение о продлении ограничений на импорт будет «чисто политическим» в связи с предстоящими выборами в Польше.

Ранее министр Польши по делам Европы Шимон Шинковский заявил, что его страна прилагает «много усилий» для продления запрета на импорт украинского зерна в страны Евросоюза.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.