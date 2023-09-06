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Американцы разочаровались в ипотечных программах

Спрос на ипотеку в США упал до минимума за последние 27 лет

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Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США на прошлой неделе снизилась на 10 базисных пунктов – до 7,21%, однако число заявок на ипотеку упало до минимума за 27 лет, сообщает Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

По данным МВА, число заявок на неделе, завершившейся 1 сентября, сократилось на 2,9% – до самого низкого уровня с декабря 1996 года. Объем заявок на рефинансирование уменьшился на 4,7%. Процент ставки на ипотеку до $726,2 тыс. сейчас составляет 7,21% после рекордных 7,31% неделей ранее.

По словам замглавы МВА Джоэла Кана, потенциальные покупатели воздерживаются от сделок из-за малого выбора домов и высоких процентных ставок. В конце августа в США ставки по ипотеке достигли рекордного с осени 2000 года уровня и составили 7,48%. Это вызвало отток желающих купить новое жилье или рефинансировать старую ипотеку. Особое давление на рынок ипотеки по мнению аналитиков MBA оказывает жесткая монетарная политика Федеральной резервной системы США, которая продолжает процесс ужесточения.

Накануне Правительство РФ резко увеличило лимиты льготных ипотечных программ.

Ранее эксперт назвал главную опасность льготной ипотеки.

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