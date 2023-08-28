В ЕС заявили, что Киев не просил финансовой помощи для проведения выборов

Евросоюз пока не получал от Киева запросов об оказании финансовой помощи в проведении выборов, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«На данном этапе у нас нет подобных запросов со стороны Украины», — сказал он.

При этом Стано отметил, что в ЕС рассмотрят этот запрос, если он поступит. Он подчеркнул, что в настоящее время приоритетом является прекращение боевых действий на Украине, а выборы — это вопрос внутринациональный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что проводить выборы во время действия военного положения на Украине запрещено. Однако он не держится за власть и готов провести выборы в стране, если их профинансируют западные страны, а иностранные наблюдатели будут вместе с украинцами «в окопах».

Газета El Pais писала, что Киев может организовать выборы в 2024 году для того, чтобы остановить падение рейтингов Зеленского.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.