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Власти Швейцарии назвали сумму предоставленной Киеву помощи с начала спецоперации

Власти Швейцарии сообщили, что с начала СВО предоставили Киеву $2,3 млрд помощи

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Global Look Press

С начала специальной военной операции по 31 июля 2023 года Швейцария предоставила Украине и украинцам помощь на сумму около $2,3 миллиарда, большая часть этих средств была направлена на прием беженцев, передает РИА Новости, ссылаясь на сайт парламента страны.

Депутат Лоренцо Квадри задал вопрос об общей сумме, которую Швейцария потратила в пользу Украины и украинцев с 24 февраля прошлого года.

По данным федерального совета страны, в общей сложности сумма помощи составила 2,03 миллиарда франков (около $2,3 миллиарда). Из них 1,68 миллиарда франков ($1,91 миллиарда), или 82% от общей суммы помощи, было направлено на прием и помощь украинским беженцам в Швейцарии.

Правительство Швейцарии отметило, что еще 295 миллионов франков ($334 миллиона) было потрачено на гуманитарные проекты, включая оборудование для оказания чрезвычайной помощи.

16 августа Швейцария вслед за Евросоюзом отказалась выдавать визы гражданам из новых регионов России.

Ранее в МИД РФ отреагировали на санкции Швейцарии против России.

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