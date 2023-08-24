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Мишустин рассказал о проверке ЕАЭС на прочность

Мишустин заявил, что ЕАЭС проходит проверку на прочность из-за давления Запада

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) проходит проверку на прочность из-за беспрецедентного давления со стороны Запада. Такое заявление он сделал в ходе заседания межправительственного совета организации в Ереване, передает РИА Новости.

Как отметил глава правительства, в настоящее время ЕАЭС вынужден работать в условиях сложнейшей внешней конъюнктуры. Однако сотрудничество в рамках объединения неоднократно доказывало свою актуальность и состоятельность, уверен Мишустин.

«Убежден, что вместе страны «пятерки» (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия. — «Газета.Ru») способны найти взаимоприемлемые решения по самым сложным вопросам. Ведь мы умеем слушать друг друга и договариваться», — сказал премьер-министр.

Кроме того, он указал на необходимость уделить особое внимание созданию комфортной социальной инфраструктуры в странах-участницах. Для этого членам ЕАЭС стоит выработать единые принципы развития систем здравоохранения, образования и государственного управления, пояснил глава правительства.

Ранее Мишустин рассказал о вкладе несырьевых секторов экономики в доходы государственного бюджета РФ.

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