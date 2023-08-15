С начала осени в России вырастет экспортная пошлина на нефть

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 сентября будет повышена на $4,5, до $21,4 за тонну. Об этом сообщил Минфин РФ.

По данным министерства, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну.

Исходя из этого, Минфин рассчитал, что с 1 сентября пошлина на нефть вырастет с текущих $16,9 до $21,4 за тонну. Также будут повышены пошлины на нефтепродукты.

В частности, по данным ТАСС, пошлина на светлые нефтепродукты поднимется до $6,4 за тонну, на темные - до $21,4 за тонну. Пошлина на бензин составит $6,4 за тонну. На сжиженный газ пошлина остается без изменений.

Повышение экспортной пошлины на нефть приведет к дополнительным доходам бюджета РФ. Однако для российских нефтяных компаний это означает снижение выручки от экспорта.

14 августа стало известно, что вице-премьер РФ Александр Новак предложил ввести лицензии на вывоз нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что в России может вырасти стоимость нефтепродуктов.