Рост розничной торговли и онлайн-покупок повысил спрос на гибкую полимерную упаковку

Оборот розничной торговли в России восстанавливается после прошлогоднего падения. По прогнозу Минэкономразвития, розничные продажи в этом году вырастут на 5.3%. По оценке отраслевой ассоциации, сопоставимыми темпами будет расти и рынок упаковки.

С увеличением предложения готовой еды и онлайн-продаж будет развиваться сегмент гибкой пластиковой упаковки, констатируют специалисты.

Это обусловлено переключением розничных сетей с брендированной продукции на более доступные товары под собственной торговой маркой, которым тоже нужна современная упаковка. Другой важный фактор роста производства упаковки в России – это импортозамещение.

Так, подмосковная компания «Молопак» наладила производство асептической упаковки, которая содержит несколько слоев — картон, фольгу и полимерную пленку — для хранения пастеризованного молока и соков, заместив продукцию швейцарской Tetra Pak и норвежской Elopak.

Что касается полимерных пленок для упаковки потребительских товаров, то здесь, полагают специалисты, индустрия меньше всего почувствовала спад, благодаря компании «Биаксплен».

Компания входит в структуру нефтехимического холдинга «Сибур», который поставляет своей «дочке» полипропилен и другое полимерное сырье. Широкая география производства и наличие складов в других регионах России делает «Биаксплен» игроком национального масштаба. Другие участники рынка пластиковой упаковки заметно меньше и, как правило, имеют одну производственную площадку. Это «Вотерфолл» в Ростовской области, «Титан-Полимер» в Псковской области, Euromet Films в подмосковном Ступино и другие.

«Биаксплен» также производит новые виды упаковочных пленок по заказу компаний пищевой промышленности.

Рост популярности полуфабрикатов, готовых блюд и покупок продовольствия через интернет увеличивает использование гибкой пластиковой упаковки. Такая упаковка обладает рядом достоинств — она прочная, хорошо защищает от проколов, влаги и воздействия кислорода, позволяя увеличивать срок годности продуктов. Прозрачная пластиковая пленка позволяет покупателям моментально оценить внешний вид готовых блюд или бакалеи.

Для того, чтобы упаковка отвечала стандартам устойчивого развития и принципам экономики замкнутого цикла, «Биаксплен» опробовал выпуск и успешно протестировал круговую полимерную этикетку с использованием вторично переработанного пластика.

При наличии спроса со стороны рынка компания при участии R&D центра «СИБУР ПолиЛаб» может запустить ее серийное производство.

В настоящий момент «Биаксплен» ведет переговоры с розничными сетями о том, чтобы замещать упаковку из бумаги, фольги и одноразового полиэтилена прочными полипропиленовыми пленками (БОПП), которые можно вторично перерабатывать.